Sport x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Com ambições muito diferentes, Leão da Praça da Bandeira e Glorioso se encontram na Ilha do Retiro, pela rodada 15 do Campeonato Brasileiro

Atual campeão nacional e com ambição de chegar próximo à liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo visita o lanterna Sport, neste domingo (20), na Ilha do Retiro, pela rodada 15 desta edição do torneio. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília). Um duelo, portanto, de times com realidades distantes.

A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes deste encontro e inicia, ao vivo, a partir de 16h, a transmissão. Diego Mazur narra o embate. Arthur Sapiro o auxilia nos comentários, enquanto Will Ferreira garante as melhores reportagens na capital pernambucana.