Português que interessava ao Botafogo é apresentado de helicóptero no Feyenoord

Atacante Gonçalo Ramos, ex-Porto, chega com pompa e circunstância no estádio lotado do clube holandês / Crédito: Jogada 10

O atacante Gonçalo Borges teve recepção de astro hollywoodiano neste domingo, na sua apresentação ao Feyenoord. O português de 24 anos teve direito a desembarque de helicóptero e com o estádio De Kuip lotado, O jogador interessava ao Botafogo, mas foi contratado pelo gigante holandês junto ao Porto por 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). “Estou muito feliz por chegar ao Feyenoord. É um clube com história, com paixão e com um estilo de jogo que me entusiasma. Venho para trabalhar, para evoluir e para ajudar a equipa a conquistar os seus objetivos”, disse Gonçalo, que assinou vínculo com o clube até 2029.