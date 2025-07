Plata sente desconforto muscular e desfalca Flamengo no Fla-Flu

O Flamengo ganhou um desfalque de última hora no clássico com o Fluminense. Afinal, o atacante Gonzalo Plata sentiu dores no músculo adutor da coxa direita durante o aquecimento e foi vetado da partida. Assim, Wallace Yan começou o jogo em seu lugar.

Não é a primeira vez que Plata sofre com algum problema físico nesta temporada. Recentemente, o jogador sofreu um edema ósseo no joelho direito. Contudo, ele voltou a jogar durante a Copa do Mundo de Clubes.