Palmeiras bate o Atlético-MG e vence a primeira no Allianz Parque

O Palmeiras conseguiu se impor e venceu o Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo (20/7), no Allianz Parque, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo chegou a balançar as redes com dois golaços de falta de Hulk, mas o Verdão construiu a vitória com gols de Lucas Evangelista, Júnior Alonso (contra) e Maurício. Assim, o Alviverde somou mais três pontos e segue na caça ao líder Cruzeiro. Por outro lado, os mineiros estacionaram no meio da tabela.

O Verdão chegou aos 26 pontos e seguiu na quarta colocação, agora a sete pontos do Cruzeiro, mas com dois jogos a menos. Já o Atlético-MG estacionou na nona posição, com 20 pontos somados. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (23/7), para encarar o Fluminense, no Maracanã. Já o Galo joga na quinta-feira (24/7), na Arena MRV, mas pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.