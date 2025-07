Negócio fechado: Richard Ríos deixa o Palmeiras vai para o Benfica

Agora é oficial. O Palmeiras fechou o negócio com o Benfica e o colombiano Richard Ríos será jogador dos portugueses. O valor foi de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), com o clube paulista ficando com 70% do total, e o jogador ficando com 10%. Guarani (13,4%) e o Flamengo (6,5%) possuem percentuais em caso de venda e ficarão com o restante do dinheiro. Ríos, inclusive, já está desconvocado do duelo do Verdão com o Atlético Mineiro, neste domingo, às 19h30, no Allianz Parque.

O jogador foi um dos destaques do Palmeiras no recente Mundial de Clubes, quando o Verdão caiu nas quartas de final para o Chelsea. Com isso, despertou interesse de clubes europeus. Primeiramente, a Roma tentou o jogador, mas o Palmeiras considerou baixo o valor e, assim, o negócio esfriou. O Benfica, que também vinha buscando a contratação do colombiano, fez uma oferta melhor e o Palmeiras fechou negócio.