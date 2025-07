Líder Cruzeiro goleia Juventude. Teve gols de Gabigol

Atacante começa como titular e faz dois neste 4 a 0 diante do penúltimo colocado, para festa da torcida no Mineirão (mais de 52 mil)

Líder do Brasileirão, o Cruzeiro confirmou o favoritismo e goleou o penúltimo colocado Juventude por 4 a 0, com a assinatura de Gabigol. Neste domingo, 20/7, o atacante entrou como titular na vaga do poupado Matheus Pereira e fez dois gols, um de pênalti. Os outros gols dos cruzeirenses neste duelo no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, foram de Christian, que abriu o placar no primeiro tempo e Eduardo, nos acréscimos da etapa final. Kaio Jorge, que participou de três gols, passou em branco, mas foi o melhor.

Com a vitória, o Cruzeiro vai aos 33 pontos, mantendo a liderança isolada do Brasileirão. Contudo, o Juventude segue muito mal. Afinal, com apenas 11 pontos, está no Z4, em 18º lugar. Além disso, soma seis derrotas nos seis jogos que fez como visitante.