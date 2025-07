Leonardo Jardim reforça importância do grupo cruzeirense

Após o 4 a 0 sobre o Juventude, técnico comentou sobre a sequência de jogos e a necessidade de alternar a equipe nos confrontos / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro goleou o Juventude por 4 a 0, neste domingo (20), no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileiro. Apesar de mais uma boa atuação da equipe, o técnico Leonardo Jardim deu os créditos para a torcida que compareceu e apoiou os jogadores. Ele ainda reforçou a importância de ter a casa sempre cheia ao longo da competição.

Para o técnico, portanto, o Cruzeiro conseguiu dominar a partida após o Juventude diminuir um pouco a intensidade. "O jogo foi de uma forma crescente, porque o adversário inicialmente entrou forte, pressionando, tentando defender, tentando até ser agressivo. E depois, aos poucos, eles foram perdendo força e nós fomos dominando demais o jogo. O Leo acabou por não fazer nenhuma defesa significativa", analisou. Importância do grupo Leonardo Jardim ainda reforçou a importância do grupo. Ele lembrou que com a sequência de jogos, precisa utilizar os jogadores que tem à disposição, para manter a intensidade e evitar lesões. Assim, espera que todos que tiverem a oportunidade entreguem dentro de campo.

“Em relação à gestão, não somos só onze, vou ser repetitivo. Estou muito feliz que o Leo entrou hoje e não sofreu gols, estou muito feliz que o Marquinhos fez um bom jogo, estou feliz com os gols do Gabriel, estou muito feliz com o Eduardo. O Eduardo fez um enorme jogo, não foi só o gol que ele fez, ele fez um enorme jogo. É isto que nós esperamos do nosso efetivo, do nosso grupo. É termos um grupo de jogadores que quando são chamados deem uma resposta positiva, porque com certeza se nós jogarmos sempre com os mesmos de dois em dois dias ou três em três dias não vamos ter intensidade, o número de lesões vai aumentar”, lembrou. Jardim lembrou que o Brasileiro é um campeonato longo e desgastante e forçou a necessidade de preservar os jogadores. “Nós temos de tentar preservar para ter aqui o máximo inteiro possível, porque o campeonato é longo e já sabemos que o Brasileiro tem de um lado 19 jogos, mais 19 do outro lado da segunda turno e será um campeonato desgastante. Por isso preservarmos e os jogadores que entraram, entraram muito bem e acho que a equipe está de parabéns”, afirmou.