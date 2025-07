Fla-Flu é o clássico mais ríspido do futebol brasileiro; veja ranking

Tradicional duelo carioca empata com outros dois clássicos na ponta da tabela dos jogos de maior rispidez no Brasil

O clássico entre Flamengo e Fluminense é conhecido como o mais charmoso do país. Mas poderia perfeitamente ser tido como o de maior rivalidade na atualidade. Afinal, o Bolavip Brasil vasculhou o histórico de faltas e cartões dos principais clássicos do futebol brasileiro nos últimos dez anos e descobriu: o Fla-Flu é o clássico mais ríspido do Brasil. Neste domingo (20), as equipes cariocas voltarão a se enfrentar, pelo Brasileirão.

Metodologia

O levantamento considerou os principais clássicos regionais do país com presença na Série A deste ano, de 2015 até os dias atuais. O clássico Gre-Nal, do Rio Grande do Sul e os duelos envolvendo os quatro grandes de São Paulo. Além deles, os clássicos dos quatro grandes do Rio, o mineiro entre Atlético e Cruzeiro. Além deles, o Ba-Vi, da Bahia, e o clássico entre Fortaleza e Ceará. DEnfim, dezesseis, no total.