Filipe Luís exalta vitória e atuação de Pedro: ‘Recuperou seu brilho’

Treinador celebrou bastante o gol marcado pelo centroavante e disse que polêmica com o camisa 9 está encerrada / Crédito: Jogada 10

O Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0 na noite deste domingo (20/7), no Maracanã, em partida válida pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Pedro, que viveu uma semana turbulenta, ficou fora dos dois jogos anteriores por opção técnica e respondeu dentro de campo com uma atuação de entrega e eficiência. Após a partida, o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva e tratou de encerrar de vez a polêmica.

"É um assunto completamente encerrado. Não tem nenhuma polêmica, nada. Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. Futebol é maravilhoso, te dá essas possibilidades. Eu tenho um lema que eu vivo: não tem ninguém mais importante do que a equipe. Nem o Pedro, nem o treinador. Nenhum jogador que está ou que passou é mais importante do que o Flamengo. Hoje, eu gostei não só do gol. Gostei como se comportou defensivamente, como correu. Esse brilho ele recuperou. Estou muito feliz", disse Filipe Luís. Pedro retornou à lista de relacionados após dois jogos fora, entrou no segundo tempo no lugar de Arrascaeta e foi decisivo. Aliás, na saída de campo, o camisa 9 admitiu o impacto emocional causado pelo vazamento de uma conversa em que um dirigente do clube cogitava sua venda. "Foi uma semana abaixo, sim. Fui afetado por tudo o que aconteceu, isso acabou influenciando nos treinos. Mas estou feliz pela vitória, pelo gol. Jogar no Flamengo é pressão sempre. Atacante vive de gols e eu estava devendo", disse o artilheiro. Veja outros pontos da coletiva de Filipe Luís Vitória no clássico "Tivemos poucos dias de treinamento depois do jogo de Santos, com algumas baixas de jogadores que não estavam à disposição. Mas jogar um clássico sempre é complicado, sempre foi complicado jogar contra o Fluminense de Diniz, agora do Renato. É um time que impõe muita dificuldade aos seus adversários e conseguimos uma vitória muito importante para a nossa caminhada".