Faltava o Recife! Botafogo ʽestreiaʼ na capital pernambucana e encerra hiato

De Norte a Sul, o Botafogo rasgou o céu do país, comprovou a sua grandeza e cumpriu o que prega o hino nos últimos anos. “Honrando as cores do Brasil de nossa gente”. Mas faltava passar por um local repleto de escolhidos. Compositor popular, Alceu Valença escreveu que a saudade lhe trouxe pelo braço ao retornar ao Recife. No futebol, obviamente com menos lirismo, a 15ª jornada desta edição do Campeonato Brasileiro recolocou o Mais Tradicional na rota da capital pernambucana. Neste domingo (20), na Ilha do Retiro, em choque entre campeões nacionais, o Glorioso visita o Sport e encerra este hiato na terra do frevo. O Jogada10, como não poderia ser diferente, estará no local da ocorrência.

“Quem te viu, quem te vê”, versou Chico Buarque. Esta é a primeira vez, como SAF (Sociedade Anônima do Futebol), que o Alvinegro pisa em solo pernambucano. Desta vez, aliás, carregando as taças atuais da Libertadores e do Brasileirão. Além do alcance nacional do clube e de uma paixão que se espalha pelos quatro cantos do país, a fase vencedora da Estrela Solitária ajuda a explicar o motivo pelo qual centenas de alvinegros aguardavam a chegada da delegação, na noite de sábado (19), em um hotel no Recife. Os pernambucanos tiveram a chance de se aproximar de campeões, como John, Barboza, Vitinho, Telles e Freitas, além de jogadores com apetite de escrever uma história tão bonita, como Montoro, Pantaleão, Artur e Cabral.