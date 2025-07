Dorival explica por que tirou Memphis no intervalo

Astro do Corinthians, Memphis saiu, no intervalo, para a entrada de Negão, durante a derrota para o São Paulo por 2 a 0, neste sábado (19), no Morumbis. O encontro foi válido pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro. Além do holandês, Torres e Martínez, aliás, também rodaram com as alterações do professor Dorival Júnior.

“É técnica, exclusivamente técnica, apenas isso, foi necessário e tivemos que alterar, qualquer um pode sair, independentemente de nome, preciso que todos cumpram funções. Se não tivermos energia para cumprimos, tenho que alterar”, justificou o treinador do Timão.,