Davide Ancelotti valoriza elenco do Botafogo e vê jogo duro no Recife

Botafogo vence o Sport por 1 a 0, Ancelotti mantém invencibilidade no Glorioso, e defesa segue intacta com o novo treinador

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti reconheceu que o atual campeão brasileiro e da Libertadores suou para derrotar o lanterna Sport por 1 a 0 neste domingo (20), na Ilha do Retiro, no Recife. O italiano, aliás, minimizou o fato do Leão estar em último lugar, exaltando ainda o futebol praticado pelo Rubro-Negro.

Com o resultado, o Botafogo está em quinto lugar, com 25 pontos, a oito do líder Cruzeiro. Os mineiros, no entanto, têm uma partida a mais: 15 a 14. Aliás, o Glorioso e a Raposa se enfrentarão ainda duas vezes nesta competição. Portanto, o Bota está muito vivo na briga pelo bicampeonato brasileiro. Ancelotti valoriza a semana livre de jogos a começar nesra segunda-feira (21) e aposta no elenco forte para uma arrancada rumo a mais um título.

“Muito feliz hoje não só com o Cuiabano, mas também os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos como Rwan, Santi, Ponte. Todos deram algo ao time para ganhar. É importante ter uma semana porque precisamos disso. A comissão técnica precisa disso para poder dar informações ao time, o que vai ser importante para preparar o jogo contra o Corinthians com cinco treinamentos”, acrescentou.

Defesa forte, um pilar

Ancelotti, inclusive, também elogiou o sistema defensivo. Desde a sua chegada, o Botafogo disputou três jogos, venceu dois, empatou e um e não sofreu nenhum gol.

“Claramente no futebol tem que defender bem também. É importante, o Botafogo era um time sólido defensivamente quando cheguei aqui. Claramente a mentalidade tem que ser ofensiva, com bola, tentar criar oportunidades e colocar gente na área, mas o equilíbrio que temos sem bola tem que ficar porque isso é fortaleza do time que tem que ficar. Temos uma defesa diária muito boa…Temos que manter essa solidez na defesa porque assim a gente pode estar mais acima na classificação, com essa boa defesa”, concluiu o técnico do Botafogo.