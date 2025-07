Cruzeiro x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Cruzeiro foi até o Maracanã e derrotou o Fluminense por 2 a 0. Com o resultado, assumiu a liderança do Brasileirão, somando 30 pontos e abrindo três de vantagem sobre Flamengo e Bragantino, segundo e terceiro colocados. No domingo (20), o time mineiro volta a campo para enfrentar o Juventude, no estádio do Mineirão. A partida começa às 16h (de Brasília), em Belo Horizonte, pela 15ª rodada da competição.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, as emoções do cotejo, a partir de 14h30. Christian Rafael está com as cordas vocais em dia para narrar a peleja. Ao seu lado estará João Miguel Lotufo, o comentarista das massas. Por fim, Vanderlei Lima, o repórter nota 10, fecha o trio de ataque da partida.