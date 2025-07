Com passagem curta no Vasco, atacante Clayton se despede do clube

O atacante Clayton passou pelo Vasco em 2024, mas não teve sucesso. Disputou somente oito partidas, foi titular em duas delas e não marcou gols nem deu assistências. No entanto, depois de um empréstimo ao Rio Ave, o jogador assinou contrato em definitivo com o modesto clube português. E usou as redes sociais para se despedir do Gigante da Colina.

Clayton, aliás, chegou ao Vasco em meio à instabilidade. Naquele momento, o time amargava a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca e ele atuou como titular em um dos jogos. Além disso, continuava no elenco durante a crise que culminou na demissão de Ramón Díaz, na saída da 777 do comando do futebol e na breve passagem de Álvaro Pacheco como treinador.