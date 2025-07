Com olho inchado e roxo, Villalba ignora dor e termina jogo pelo Cruzeiro

Jogador recebeu uma pancada no rosto no segundo tempo e optou por seguir em campo

Um dos destaques defensivos do Cruzeiro nesta temporada, o zagueiro Lucas Villalba jogou grande parte do segundo tempo da vitória por 4 a0 contra o Juventude , neste domingo (20), com olho inchado e roxo.

Após uma cobrança de escanteio do Juventude, aos 25 minutos do segundo tempo, o zagueiro teve um choque com Ángel dentro da área e levou a pior. Assim, ele ficou com o olho inchado e roxo. No entanto, Villalba esclareceu que ele optou por ficar em campo.

“Não vi porque sair. Foi um choque, um golpe. Não perdi a noção do jogo, não perdi nada. Então só foi um golpe. Primeiro que tentei ver se estava saindo sangue. Então como não saiu sangue, não me incomodava pra olhar, pra seguir olhando, não vi porque”, disse.

Além disso, o zagueiro comentou sobre o momento defensivo da Raposa. Nos últimos 10 jogos na competição, o clube mineiro levou apenas três gols, contra o Flamengo, Palmeiras e Grêmio, respectivamente.