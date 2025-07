Botafogo marca no fim, vence o Sport e segue caça à liderança

Cuiabano decide, Botafogo faz 1 a 0 na Ilha do Retiro e sobe para o quinto lugar no Brasileirão

Com o resultado, o Botafogo está em quinto lugar, com 25 pontos, a oito do líder Cruzeiro. Os mineiros, no entanto, têm uma partida a mais: 15 a 14. Aliás, o Glorioso e a Raposa se enfrentarão ainda duas vezes nesta competição. Portanto, o Bota está muito vivo na briga pelo bicampeonato brasileiro. O Sport, por sua vez, segue afundado na lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos, nenhuma vitória, cinco gols marcados e 21 sofridos.

Mesmo longe dos seus melhores dias, o Botafogo venceu o Sport por 1 a 0, neste domingo (20), na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Brasileirão. Cuiabano, que acabara de entrar em campo, marcou o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo.

Botafogo sua, sofre, mas assegura os três pontos

Ciente da fragilidade do lanterna da competição, o Botafogo logo buscou controlar a partida, mas não foi fácil, mesmo com Arthur Cabral levando perigo ao gol do Sport com menos de um minuto. Os donos da casa responderam com cabeçada do zagueiro Ramon Menezes. Aos 18, Montoro acionou Joaquin Correa, que driblou a marcação e chutou bem, mas Gabriel fez grande defesa.

Três minutos depois, Montoro apareceu novamente, agora deixando Arthur Cabral na cara do gol. O centroavante não desperdiçou, mas não pôde comemorar por estar impedido. Derik Lacerda, duas vezes, levou perigo para o Sport. O primeiro tempo, aliás, teve uma cena para lá de curiosa, afinal, o sistema de irrigação do gramado ficou acionado com a bola rolando por cerca de um minuto, já na fase final.

O segundo tempo também começou com equilíbrio. Aos 3, Vitinho desperdiçou grande chance para o Botafogo, enquanto o Sport respondeu em cobrança de falta de Barletta. O Botafogo aplicou a tréplica em chute de Newton de fora da área, que “beijou a trave”.

O Botafogo, por sinal, pressionou muito na reta final, levou perigo vom Alex Telles, Montoro, quase marcou em bela jogada individual de Santi Rodríguez, mas fez o gol da vitória aos 45 do segundo tempo. Nathan Fernandes invadiu a área pela direita e encontrou Cuiabano. O lateral, por sua vez, passou por dois marcadores e, enfim, superou o goleiro Gabriel.