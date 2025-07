Vitória x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Na luta contra o Z-4, Leão da Barra recebe o Massa Bruta, terceiro colocado do Brasileirão, em um duelo de extremos absolutos no Barradão

O duelo é de vida ou morte para o Vitória. O time precisa desesperadamente da vitória em casa para tentar sair da zona de rebaixamento e iniciar uma reação. Já para o Red Bull Bragantino, que vive grande fase, os três pontos fora de casa são cruciais para se manter no topo da tabela e na caça ao líder do Brasileirão.

A 15ª rodada do Brasileirão apresenta um confronto de extremos absolutos neste domingo (20). O Vitória enfrenta o Red Bull Bragantino às 16h (horário de Brasília), no Barradão. A partida coloca frente a frente uma equipe na zona de rebaixamento contra o terceiro colocado do campeonato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-per-view) a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Vitória

O Vitória chega para a partida ainda buscando sua primeira vitória sob o comando do técnico Fábio Carille. A equipe, no entanto, vem de um resultado que deu moral. O time conquistou um bom empate contra o Botafogo na última rodada e agora aposta na força de sua torcida no Barradão para conseguir um triunfo e deixar a zona de rebaixamento.

Para este confronto, o treinador tem quatro desfalques confirmados. O volante Willian Oliveira, peça importante no meio-campo, está suspenso pelo acúmulo de cartões. Além dele, Jamerson, Kauan e Neris continuam no departamento médico e também estão fora da partida, forçando Carille a fazer mudanças na equipe.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino chega a Salvador com o status de um dos melhores times do campeonato. A equipe ocupa a terceira posição, apenas três pontos atrás do líder, e joga para se manter na briga direta pelo título. Apesar da excelente colocação, o time paulista sabe que precisa de um bom resultado para não deixar os primeiros colocados escaparem.