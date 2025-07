Vasco desiste de emprestar lateral para o Volta Redonda

Jogador já estava treinando com o clube da Cidade do Aço e foi surpreendido com a decisão

O Vasco surpreendeu e decidiu cancelar o empréstimo de Paulinho para o Volta Redonda. O lateral-direito, aliás, já estava treinando com os novos companheiros no time da Cidade do Aço. Contudo, o Cruz-Maltino conseguiu anular a transferência antes da assinatura do contrato.

Paulinho seria emprestado junto com Lyncon para o Volta Redonda. O zagueiro, no entanto, vai seguir no empréstimo. O lateral, por sua vez, pode receber mais chances com o técnico Fernando Diniz.