São Paulo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Neste sábado (19), às 21h, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Corinthians prometem fazer um clássico agitado. O Tricolor Paulista vem de cinco jogos sem vencer e está a um ponto da zona de rebaixamento. Assim, somar três pontos diante de seu torcedor é crucial para respirar na tabela. Em contrapartida, o Timão vem embalado após vencer o Ceará fora de casa e tenta repetir o feito na casa do rival.

A Voz do Esporte inicia, ao vivo, às 19h30, a transmissão do Majestoso. Christian Rafael, com sua voz inconfundível, narra o embate. Ele terá o suporte de Rodrigo Seraphim nos comentários e André Bacha nas reportagens.