Palmeiras x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão tenta a primeira vitória dentro do Allianz Parque no Brasileirão, enquanto o Galo quer se aproximar dos primeiros colocados

Palmeiras e Atlético fazem mais um confronto entre as melhores equipes do Brasil nos últimos anos. O duelo acontece na tarde deste domingo (20), às 17h30, no Allianz Parque, em São Paulo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O Verdão, que é o quinto colocado com 23 pontos, vive um momento delicado dentro de casa. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda não venceu dentro do Allianz Parque. Os únicos triunfos alviverdes como mandante no torneio aconteceram na Arena Barueri. Já o Galo, oitavo colocado com 20 pontos, quer aproveitar a moral com o resultado da Sul-Americana para se aproximar dos líderes.