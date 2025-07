Neymar e a derrota do Santos: ‘Não fizemos a metade do que fizemos contra o Fla’

Irritado, craque - que jogou o tempo inteiro - se decepciona com o futebol do Peixe na surra de 3 a 0 que levou do Mirassol neste sábado / Crédito: Jogada 10

Neymar jogou todos os minutos do duelo deste sábado, 19/7, no atropelo que o Santos levou do Mirassol ao perder por 3 a 0. O craque não fez um grande jogo, mas foi um dos que se salvaram do vexame, ao lado do goleiro Brazão (que fez três grandes defesas). Buscou o jogo, deu duas finalizações (uma perigosa) e duas assistências para lances que os companheiros finalizaram mal.