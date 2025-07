Mirassol x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

As duas equipes colocam a boa fase em prova para seguirem subindo na tabela do Campeonato Brasileiro

Neste sábado (19), Mirassol e Santos fazem um embate regional, às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do interior paulista é o 11° colocado na tabela e vem fazendo uma grande campanha, além de não perder há cinco jogos na competição. Em contrapartida, o Peixe está na 13ª posição e empolgado após vencer o Flamengo, na Vila Belmiro, com grande atuação de Neymar.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o embate. Ricardo Froede passou a semana inteira treinando suas cordas vocais para narrar este jogo. Pedro Fut estudou com muito esmero os times. Ele será o comentarista do encontro. Já Vanderlei Lima veste a camisa 10 na reportagem.