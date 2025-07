Mirassol deita e rola e faz 3 a 0 no apático Santos

Foi um baile amarelo o que se viu neste sábado em Mirassol. E o placar não foi maior por causa do goleiro Brazão. Neymar atuou o jogo inteiro / Crédito: Jogada 10

Irreconhecível e em nenhum momento mostrando a aplicação do time que venceu o Flamengo no meio da semana, o Santos levou um baile do Mirassol. Com isso, perdeu o jogo deste sábado, 19/7, no José Maria de Campos Maia, por 3 a 0. O Peixe viu o rival garantir os três pontos com gols de Chico da Costa, Reinaldo e Christian. E ficou barato. Afinal, o goleiro Brazão, foi o melhor em campo. Fez pelo menos três grandes defesas. Assim, evitou uma sonora goleada neste duelo pela 15ª rodada do Brasileirão.

Para o Mirassol, a vitória ratifica que o estreante na elite do Brasileirão é um algoz de paulista. Afinal, neste 1º turno, venceu Corinthians, São Paulo, empatou com o Palmeiras e, agora, bateu os santistas. Com o triunfo deste sábado, chega aos 21 pontos, provisoriamente em sétimo lugar. Mas o Santos, parado nos 14 pontos, corre risco até de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Brazão fecha o gol no primeiro tempo O Mirassol fez um primeiro tempo consistente, quase abriu o placar nos primeiros minutos, em finalização de Gabriel para grande defesa de Brazão. Depois, manteve o bom toque de bola, conseguindo o domínio do jogo e lamentando a boa fase de Brazão, que, aos 33 minutos, fez nova grande defesa em chute à queima-roupa. O Santos tinha pouco poder de fogo. Rollheiser fazia uma boa transição, mas estava longe de Neymar, que buscava o jogo e apareceu nos dois bons destaques do time: um cruzamento para Zé Ivaldo cabecear para fora (estava impedido) e um chute na entrada da área, que foi muito alto. Embora melhor, o Mirassol não tirou o zero do placar. Mirassol detona o Santos no segundo tempo No segundo tempo, o Santos voltou com Roncón na vaga de Pituca. Com 30 segundos, fez falta e levou amarelo. O Santos ficava na dependência de algumas jogadas de Neymar, que estava longe de fazer um grande jogo. Mas ao menos tentava algo. Assim, com o Mirassol muito superior, o gol era questão de tempo. Quase saiu em chute de Lucas Ramon, para nova defesa de Brazão. E rolou. Após cobrança de escanteio da esquerda, cobrado por Danielzinho, Chico da Costa completou para o gol.