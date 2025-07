Matheus Cunha, do Flamengo assina pré-contrato com o Cruzeiro

O goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Essa é uma cláusula do futebol que permite atletas acertarem com outros clubes quando estão a até seis meses de encerrarem seus atuais vínculos. O contrato do arqueiro com o Fla vai até dezembro de 2025. Portanto, defenderá a Raposa a partir de 2026, de acordo com o site “GE”.

O Flamengo, inclusive, já monitora o mercado para encontrar outro substituto para Rossi. Caso consiga em tempo hábil, o Rubro-Negro irá liberar Matheus Cunha para o Cruzeiro, de graça, ainda neste ano. Vale lembrar que este é o terceiro jogador que a Raposa “pega” do Fla em menos de um ano: Gabriel Barbosa e Fabrício Bruno.