Marcos Braz e rapper L7 se aproximam de compra da SAF do Olaria

Tradicional clube do Rio de Janeiro vive grave crise financeira e está na segunda divisão do Carioca

Um dos times mais tradicionais do Rio de Janeiro, o Olaria pode viver um momento histórico nos próximos dias. Afinal, o clube marcou para a próxima segunda-feira (21) uma assembleia com os associados para votar a criação de uma SAF. Dessa forma, um consórcio de empresas com Marcos Braz, o rapper L7nnon e o grupo Rics, do empresário Ricardo Gonzaga, comprariam as ações.

O Olaria está sob a gestão do grupo Rics, do empresário Ricardo Gonzaga, desde 2020. Na época, o clube estava na terceira divisão do futebol carioca, conquistou o título e subiu para a segundona. Contudo, ainda não conseguiu retornar à elite — que jogou pela última vez em 2013. Aliás, bateu na trave três vezes entre 2022 e 2024.

Apesar de nascido em Realengo, L7nnon criou uma forte relação com o Olaria nos últimos anos. Inclusive, existe uma parceria entre eles. Afinal, a Hip Hop Rare (HHR), selo musical do rapper, se tornou patrocinador máster. Ele, aliás, assistiu diversos jogos na arquibancada da Rua Bariri e ajudou em melhorias no estádio.

Já Marcos Braz, por sua vez, tem experiência no futebol. Afinal, foi vice-presidente do Flamengo entre 2019 e 2024, sendo responsável por ajudar o clube a conquistar 12 títulos no período. Atualmente, o dirigente está no cargo de executivo de futebol do Remo, que está na Série B do Brasileirão.

Olaria terá nova chance para subir

Após bater na trave nos últimos três anos, o Olaria terá uma nova oportunidade de retornar à elite do futebol carioca. Afinal, o clube ganhou uma vaga na semifinal após o Americano perder três pontos pela escalação irregular de um jogador. Assim, o Azulão enfrentará o São Gonçalo, campeão da Taça Santos Dumont, na semifinal.