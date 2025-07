Mano pede para valorizar ponto e se depara com dilema no Grêmio

Técnico do Grêmio, Mano Menezes contextualizou o ponto obtido em São Januário com o empate diante do Vasco por 1 a 1, neste sábado (19), pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro. Sabor de vitória? Ainda não. O Tricolor ficou na 12ª colocação, com 17 pontos, com este resultado.

“Saímos atrás, fora de casa, e buscamos a igualdade. Satisfeito, mas não totalmente. Temos, portanto, que valorizar este ponto, mas sem empolgação, para ambicionarmos mais. Vamos valorizar também as defesas do Volpi, as assistências do Pavón, a perspectiva que tivemos para marcarmos no início… Precisamos melhorar na definição e no acabamento das finalizações”, entende o comandante do Tricolor.