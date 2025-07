Internacional é campeão gaúcho sub-20 invicto

Internacional empata com o Grêmio em 1 a 1, mas fica com o título após vencer o rival por 2 a 1 na partida de ida

O Internacional conquistou, na manhã deste sábado (19), o título do Campeonato Gaúcho Sub-20. Os meninos do Colorado empataram com o rival Grêmio em 1 a 1, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), e garantiram a taça de forma invicta, após vencerem o jogo de ida da final por 2 a 1.

O gol do Internacional no confronto decisivo foi do zagueiro Kauan Alves aos 43 minutos do primeiro tempo. A campanha do Inter, cujo técnico é o ex-goleiro Renan Brito, foi quase impecável. Afinal, o Colorado somou 10 vitórias e 2 empates em 12 jogos, com 31 gols marcados e apenas 6 sofridos.