Goiás vence o Cuiabá e ‘respira’ na liderança da Série B

Com o resultado, o Esmeraldino respira na liderança da competição, com 36 pontos, mas pode voltar a ser sufocado pelo Coritiba, que tem 33 e recebe o Paysandu ainda neste sábado. O G4 tem ainda o Novorizontino (31) e o Remo (26). O primeiro fora da zona de classificação para a Série A-2026 é o próprio Cuiabá, com 25 pontos.

O Goiás, comandado por Vagner Mancini, encerra o primeiro turno visitando o Novorizontino nesta quarta-feira (23) e recebendo o Remo daqui a dez dias (29). O Cuiabá, por sua vez, é comandado pelo também experiente Guto Ferreira. O time comandado por “Gordiola” recebe o América-MG e joga fora contra o Criciúma, também nos dias 23 e 29.

Panorama da partida

O Goiás fez por merecer a vitória, afinal, teve mais posse de bola e mais finalizações do que o Cuiabá. Dessa forma, naturalmente, teve mais chances claras de abrir o placar. Logo aos 10, o centroavante Anselmo Ramon desperdiçou grande chance na área. Entretanto, seis minutos mais tarde, o goleiro Tadeu acionou o atacante Jajá, que achutou na saída de Pasinato. Assim, abriu o placar para os donos da casa. O Cuiabá não só sentiu o gol como também viu a sua situação em campo piorar após o atacante Max receber segundo cartão amarelo e ser expulso.

Apesar de ter ficado com um a menos, o Cuiabá buscou o empate. David Miguel aproveitou falha de Tadeu e igualou aos 4 do segundo tempo. Denilson quase virou para os visitantes, mas os donos da casa quem realmente marcaram o segundo, com Jajá, aos 32 do segundo tempo. Inclusive, ainda houve tempo para o terceiro, com Esli Garcia nos acréscimos.

