Futebol na TV: Onde assistir aos jogos deste sábado, 19/7

Majestoso no fim da noite e Neymar em ação como Santos são duas da grandes atrações deste sábado na TV e no Streaming

Os duelos do Brasileirão, com destaque para o Majestoso, com direito a TV aberta, agitam o sábado, 19/7. Vasco, clássico nordestino e Neymar em campo pelo Santos também são destaques. Confira abaixo

Jogos deste sábado 19/7

Série A do Brasileiro

16h – Fortaleza x Bahia – Premiere

17h30 – Vasco x Grêmio – Prime Vídeo

18h30 – Mirassol x Santos – Record, Playplus, Cazé TV

21h – São Paulo x Corinthians – SporTV e Premiere

Série B do Brasileiro

16h – Goiás x Cuiabá – Rede TV,ESPN, Desimpedidos e Disney+

18h30 – Coritiba x Paysandu – Disney+

18h30 – Avaí x Vila Nova – Disney+

20h30 – Volta Redonda x Athletico-PR – Disney+

Série D do Brasileiro

15h – Cianorte x Itabirito – Metrópoles (Youtube)

15h – Santa Cruz x Ferroviário – Metrópoles (Youtube)

Jogos das 16h

Trem x Tuna Luso – Metrópoles (Youtube)

Manauara x GAS – Metrópoles (Youtube)

Iguatu x Imperatriz – Metrópoles (Youtube)

Água Santa x Nova Iguaçu – Metrópoles (Youtube)

Maricá x Portuguesa – Metrópoles (Youtube)

17h – Goiatuba x Cascavel- Metrópoles (Youtube)

17h – Uberlândia x Inter de Limeira – Metrópoles (Youtube)

Eurocopa feminina

16h – França x Alemanha – Cazé TV

MLS (EUA)

20h30- New York RB x Inter Miami – Apple TV

