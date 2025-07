Fluminense monitora Hinestroza, do Atlético Nacional

O Fluminense já pensa no futuro sem Arias. Após vender o seu principal jogador para o Wolverhampton, da Inglaterra, o Tricolor terá que buscar uma reposição no mercado. Em entrevista coletiva neste sábado (19), no CT Carlos Castilho, o presidente Mário Bittencourt revelou que o clube está monitorando o atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia.

“É um jogador que a gente já monitora há bastante tempo. É um jogador interessantíssimo, um jogador com as características parecidas com a do Arias. Por coincidência, é um colombiano também”, disse o presidente do Fluminense.