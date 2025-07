Flamengo desiste de negociação e reintegra Victor Hugo

Victor Hugo, portanto, chega ao Flamengo em um momento que o clube perde Gerson para o Zenit (RUS). Além disso, Pulgar está lesionado e só deve voltar aos gramados no último trimestre do ano. Ele, vale lembrar, atua também como volante. O Fla, inclusive, contratou o meia colombiano nesta semana, o que também deve pesar para o jovem de 21 anos ser recuado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Carioca, Victor Hugo chegou ao Flamengo em 2017, ainda nas categorias de base. Ele profissionalizou-se em 2022, quando conquistou Libertadores e Copa do Brasil sob o comando de Dorival Júnior. O meio-campista tem 6 gols em 107 jogos pelo Rubro-Negro.

O Flamengo precisa de reforços também por ter um calendário apertado, afinal, o Rubro-Negro disputa ainda a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Aliás, o Rubro-Negro encara o Fluminense neste domingo (20), às 19h30, no Maracanã, pela 15ª rodada. O time busca a vitória para tentar reconquistar a liderança da competição. O Fla está em segundo, com 27 pontos em 13 jogos, enquanto o líder Cruzeiro tem 30, mas com uma partida a mais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.