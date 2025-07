Em jogo tenso, Ferroviária perde em casa e termina com sete em campo

Em jogo quente — primeiro pela pressão da torcida e, no fim, pelas expulsões que deixaram o time com sete jogadores em campo —, a Ferroviária perdeu em casa para o Athletic-MG por 2 a 1. Thayllon colocou o time paulista à frente no início do jogo. Ronaldo Tavares empatou de pênalti ainda no primeiro tempo, em lance que deixou a Ferroviária com um a menos. Na etapa final, David Braga marcou o gol da virada. Nos acréscimos, o time de Araraquara ainda teve mais três jogadores expulsos.