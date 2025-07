Wallace Yan pode ganhar chance, e Pedro deve ser relacionado para o Fla-Flu

O Flamengo pode ter algumas mudanças no time para o clássico contra o Fluminense, neste domingo (20), às 19h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Com ausência de Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jovem Wallace Yan deve ganhar oportunidade no time titular. O garoto, afinal, passou à frente de Juninho após boas partidas quando entrou em campo. Uma outra opção é manter Plata como falso 9 e ir com Cebolinha na esquerda.

Barrado dos últimos dois jogos por causa do baixo rendimento nas atividades, o atacante Pedro subiu de produção essa semana. Ele, assim, deve voltar na relação dos jogadores, mas é pouco provável que comece como titular. A informação é do “ge”.