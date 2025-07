Vasco empresta dupla ao Volta Redonda

O Vasco acertou o empréstimo do lateral-direito Paulo Ricardo e do zagueiro Lyncon ao Volta Redonda, atualmente na Série B do Brasileirão. A dupla, afinal, não constava nos planos do técnico Fernando Diniz, sendo liberados para ganhar minutagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo informações do “ge” desta sexta-feira (18/7), o Vasco seguirá pagando 100% dos salários dos jogadores, ambos de 20 anos. Paulo Ricardo e Lyncon são revelações do Cruz-Maltino.

LEIA MAIS: Vasco, enfim, retorna a São Januário; confira o retrospecto no ano

Eles estrearam juntos no profissional do Vasco durante o Carioca de 2023. O zagueiro, aliás, é o capitão do time Sub-20 do Gigante da Colina, que aparece na oitava posição do Brasileirão da categoria a uma rodada do fim da fase inicial – os oito primeiros avançam às quartas de final. Ambos participaram de 13 das 18 partidas até o momento. Paulo Ricardo, diga-se, também disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2025, ficando com o título junto de seus companheiros de Vasco: Leandrinho e Rayan.