Sem votos e sem terno! Éder Militão deixa tudo para o dia do casamento

Casamento de Éder e Tainá

O casamento de Éder Militão e Tainá está programado para acontecer por 12 horas e vai contar com o show de Gusttavo Lima e outras atrações. O casal espera cerca de 350 convidados, entre amigos, familiares, atletas e celebridades para comemorarem a união dos dois. Vini Jr e Rodrygo, companheiros do zagueiro no Real Madrid, estão entre os padrinhos do casório.

Assim, os filhos dos jogadores vão estar presentes e serão responsáveis por carregar as alianças do casal até o altar: Cecília, filha do jogador com Karoline Lima, e Helena e Matteo, filha da influencer com Léo Pereira. Aliás, os anéis são da grife francesa Van Cleef & Arpels, com um valor estimado em R$ 160 mil.

Para servir os convidados, o casal escolheu um buffet social com o valor de R$ 728 por pessoa. O menu, portanto, é assinado pelo chef executivo Filipe Rizzato. O cardápio terá pratos como cherne ao molho bisque, filé mignon Wellington com trufas negras e sobremesas como pavlova, crème brûlée e tortas exclusivas.

Por outro lado, o pacote de bebida alcoólica é a parte e varia de R$ 139 a R$ 255 por pessoa. Assim, o open bar vai contar com Grey Goose, Chivas 12 anos, champagnes como Möet Chandon e drinks autorais e mocktails, assinados pelo time de mixologistas do hotel

A noite de núpcias do casal será na Suíte Royal, que tem 279 m² de área interna e amplo terraço panorâmico de 250 m². O valor para a diária é a partir de R$ 43 mil.

