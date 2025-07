São Paulo volta a conviver com problema antigo na lateral direita

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A urgência por uma nova peça voltou ao centro do debate com o baixo rendimento de Cédric Soares, atualmente o único lateral-direito de origem no elenco. O português, contratado no início da temporada, é alvo de críticas por sua falta de agressividade ofensiva. Em 26 partidas em 2024, soma apenas uma assistência e nenhum gol.

O sistema tático adotado por Hernán Crespo, com três zagueiros e alas, pede justamente que o jogador pelo lado direito tenha profundidade, aceleração e presença ofensiva. Características que, até aqui, Cédric não conseguiu corresponder.

A situação se agravou após a saída de Igor Vinícius, que acertou com o Santos. Afinal, Ferraresi, que vinha sendo improvisado na ala, voltou para sua posição original na zaga. Com isso, a diretoria trabalha para trazer um lateral mais ofensivo e que se encaixe no perfil físico e técnico desejado por Crespo.

Uma década de improvisos e fracassos

A lateral direita virou um setor instável no São Paulo. Desde 2014, diversos nomes passaram pelo Tricolor, mas poucos marcaram presença com consistência. Zagueiros como Rodrigo Caio, Paulo Miranda e o próprio Ferraresi foram improvisados no setor. Até volantes como Hudson chegaram a atuar por ali.