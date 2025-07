Richard Ríos cede parte dos direitos econômicos e facilita venda para Europa

Volante colombiano reforça interesse em atuar no futebol europeu e amplia margem de lucro do Palmeiras em eventual negociação

Os 20% restantes seguem divididos entre Guarani (13,34%) e Flamengo (6,66%), clubes que participaram do início da trajetória do jogador no futebol brasileiro. Essa divisão, inclusive, tem sido um dos entraves para o Palmeiras manter uma postura mais dura nas tratativas, já que impacta diretamente na quantia líquida a ser recebida em uma possível venda.

A decisão partiu do próprio atleta, que nunca escondeu o desejo de atuar na Europa. Ao abrir mão de sua parte, Ríos busca facilitar um acordo que seja benéfico para todas as partes e que impulsione sua carreira internacional.

Ainda assim, há a expectativa de novas investidas de clubes europeus nos próximos dias. Equipes como Porto e Benfica, de Portugal, acompanham a situação de perto e podem apresentar propostas mais alinhadas com o que o Palmeiras considera ideal.

Sem pressa para negociar

A diretoria alviverde trata o caso com cautela, respaldada pela multa rescisória de 100 milhões de euros. Sem necessidade urgente de gerar receitas, o Palmeiras não tem pressa para fechar negócio. Assim, deve priorizar uma proposta que atenda tanto às expectativas financeiras quanto ao desejo do jogador.

Enquanto o futuro não é definido, Richard Ríos segue como peça fundamental no elenco de Abel Ferreira. Caso nenhuma novidade aconteça até o fim de semana, o colombiano estará à disposição para enfrentar o Atlético Mineiro. As equipes se enfrentam no domingo (20), às 17h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.