Renato Augusto marca presença em amistoso entre Flamengo sub-20 e Leverkusen

Renato Augusto marcou presença no amistoso entre o Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen, nesta sexta-feira (18), na Gávea. O meia, que deve oficializar a aposentadoria, é cria do Ninho do Urubu e também teve passagem pelo clube alemão, entre 2008 e 2012. Renato exaltou o reencontro com profissionais que trabalharam nos dois clubes nesta tarde e reviveu memórias do passado. “Para mim, não é uma questão de falar tanto da parte tática, técnica, é realmente poder vir aqui, duas camisas especiais para mim. Tive uma história muito bonita, tanto no Flamengo quanto no Bayer. Poder reencontrar amigos que trabalharam lá, fisioterapeutas e médicos, enfim, é um momento especial pra mim”, destacou à CazéTV.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Renato Augusto, aliás, também fez questão de frisar que jogar pelos clubes aconteceram em muitos distintos em sua carreira de jogador. “São momentos diferentes na minha carreira. No Flamengo, eu saí da arquibancada para o campo, onde tudo começou e vai ficar marcado para mim. No Bayer, eu amadureci como jogador e pessoa. Então, foram momentos distintos”, complementou. Carreira de Renato Augusto Renato Augusto passou pelo futsal do Fluminense, mas se profissionalizou no futebol no Flamengo, onde se destacou na base e começou a construir carreira de sucesso nos gramados. Deixou o Brasil em 2008, para defender o Bayer Leverkusen. No entanto, ele retornou em 2013 para começar a construir idolatria no Corinthians.