Presidente do Fluminense pede incentivo da torcida: ‘Continuem’

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, aproveitou a cerimônia que eternizou o ídolo Carlos Alberto Parreira na Calçada da Fama do Maracanã, nesta sexta-feira (18/7), para comentar o momento do Tricolor. Diretamente do Maior do Mundo, o mandatário pediu união da torcida com o time após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quinta-feira (17/7).

Já sobre Parreira, Bittencourt foi só elogios, aliás. Afinal, ele relembrou das passagens do ex-treinador pelas Laranjeiras, o colocando entre os cinco principais técnicos da História do futebol brasileiro.

“A homenagem é extremamente merecida. Sem dúvida alguma, na minha opinião, ele está entre os cinco maiores técnicos do futebol brasileiro, porque ganhou uma Copa do Mundo. O Parreira é um símbolo do nosso futebol, um grande tricolor, também está entre os maiores técnicos da história do Fluminense, talvez um dos mais importantes, porque aceitou assumir o clube em um momento muito difícil. O Fluminense estava no seu pior momento histórico e ele já campeão do mundo ter aceitado dirigir o Fluminense na terceira divisão é muito louvável. É um momento muito especial se eternizar no estádio mais famoso do mundo”, afirmou ao site oficial do Fluminense.