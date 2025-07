Palmeiras negocia Naves e Mateus com modesto clube de Portugal

Mateus chega ao Alverca em definitivo, com o Palmeiras mantendo 50% dos direitos econômicos. Ele era o terceiro goleiro do elenco e defendia o clube desde 2015, acumulando dez anos de vínculo desde o início nas categorias de base. Esta será sua segunda passagem por Portugal. Afinal, há três anos defendeu o Portimonense.

O zagueiro Naves e o goleiro Mateus, ambos formados na base do Palmeiras, assinaram nesta sexta-feira (18) com o Alverca, que disputará a primeira divisão de Portugal. Os dois deixam o clube paulista rumo ao mesmo destino.

Já Naves, que teve algumas oportunidades no time profissional, deixou o Palmeiras por empréstimo de uma temporada. Aliás, a diretoria alviverde informou que o contrato não prevê cláusula de opção de compra. Sem espaço no elenco, que conta com Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael e Benedetti, o zagueiro busca se firmar no futebol europeu.

Antes deles, o Palmeiras já havia negociado o lateral-direito Garcia, o meia Pedro Lima e o goleiro Kaique com clubes portugueses. Todos foram formados na base do Verdão e não vinham sendo aproveitados por Abel Ferreira.