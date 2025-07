Palmeiras busca retomar força no Allianz Parque após sequência negativa

O Allianz Parque, que por anos foi um dos maiores trunfos do Palmeiras, tem se tornado um dos principais desafios da equipe no Campeonato Brasileiro. Em quatro partidas disputadas em sua arena pelo torneio nacional, o Verdão ainda não venceu. Afinal, foram dois empates e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de apenas 16,6% como mandante no estádio.

A última frustração veio na última quarta-feira (16/7), com o empate por 1 a 1 diante do Mirassol, resultado que escancarou as dificuldades do time em impor seu jogo diante de sua torcida. Aliás, após a partida, o técnico Abel Ferreira reconheceu o momento ruim em casa e cobrou uma retomada de postura da equipe.

“Precisamos voltar a ser aquela equipe forte em casa, que não deixa o adversário respirar. Precisamos entrar forte, pressionando, e não estamos conseguindo”, afirmou o treinador após o jogo.

Neste domingo (21/7), às 17h30, o Palmeiras terá mais uma chance de mudar esse cenário, novamente no Allianz, diante de um Atlético-MG reforçado por velhos conhecidos da torcida alviverde. Entre os nomes no time mineiro estão Dudu, Rony, Gabriel Menino, Victor Hugo, Gustavo Scarpa e Caio Paulista, todos com passagens vitoriosas pelo Verdão e títulos conquistados no próprio Allianz.

Desempenho fora de casa contrasta com o da arena no Palmeiras

Curiosamente, o Palmeiras apresenta um desempenho bem superior como visitante no Brasileirão. Segundo Abel Ferreira, o time tem a melhor campanha fora de casa até o momento, o que torna ainda mais urgente o desafio de reencontrar seu melhor futebol em seus domínios.