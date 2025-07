Napoli anuncia reforço para o ataque após desistir de Darwin Núñez

O Napoli confirmou nesta sexta-feira (19) a contratação de Lorenzo Lucca. O atacante chega da Udinese após o clube desistir de fechar com Darwin Núñez, do Liverpool, que era o principal alvo para reforçar o setor ofensivo. O acordo com Lucca prevê um empréstimo inicial de 9 milhões de euros (R$ 57,6 milhões), com cláusula de compra obrigatória de 26 milhões de euros (R$ 166,4 milhões), incluindo bônus. Além disso, o Pisa, ex-clube do jogador, terá direito a 10% do valor da transferência.

LEIA MAIS: Al-Nassr acerta com primeiro reforço da era Jorge Jesus