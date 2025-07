Monsalve será desfalque, mas Braithwaite e Cristian Olivera retornam ao Grêmio

Colombiano teve uma luxação no ombro direito no último embate do Imortal. Atacante dinamarquês e o uruguaio finalizaram recuperações / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se mobiliza para identificar soluções rápidas devido ao rendimento negativo após o retorno da temporada. Apesar disso, o técnico Mano Menezes precisará superar outra adversidade. Afinal, o meio-campista Monsalve será baixa do Imortal nos próximos compromissos. O colombiano sofreu uma luxação no ombro direito. Entretanto, o clube não detalhou a gravidade do problema e o prazo estimado de recuperação. O colombiano entrou aos 22 minutos do segundo tempo da derrota para o Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Apesar do imprevisto, Monsalve terminou a partida em campo, mas deixou o estádio Alejandro Villanueva com uma proteção no braço direito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, os atacantes Braithwaite e Cristian Olivera provavelmente retornarão ao time titular contra o Vasco. O dinamarquês se recuperou de incômodos no tornozelo direito. Já o uruguaio teve queimaduras no pé após um acidente doméstico. Outras possíveis mudanças no Grêmio Caso o camisa 99 não tenha condições de atuar, Edenilson é considerado seu substituto ideal. Ao mesmo tempo, o meio-campista briga por vaga na equipe também com Alex Santana. Dodi esteve em campo na derrota para o Alianza Lima, no Peru, mas volta no Campeonato Brasileiro, já que cumpriu suspensão na rodada anterior. Desta forma, o provável time titular é: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera (Edenilson), Alex Santana (Edenilson) e Alysson; Braithwaite.