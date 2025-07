Mirassol x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

As duas equipes colocam a boa fase em prova para seguirem subindo na tabela do Campeonato Brasileiro

Mirassol e Santos fazem um embate regional neste sábado (19/7), às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do interior paulista é o 11° colocado na tabela e vem fazendo uma grande campanha, além de não perder há cinco jogos na competição. Em contrapartida, o Peixe está na 13° posição e empolgado após vencer o Flamengo, na Vila Belmiro, com grande atuação de Neymar.

Como chega o Mirassol

O Mirassol vem de um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Palmeiras. Com o resultado, a equipe caiu para a 11ª colocação, com 18 pontos, mas manteve a boa sequência de cinco jogos sem derrota. Aliás, o time do interior ainda tem dois jogos a menos na tabela. Além disso, para o embate contra o Santos, o técnico Rafael Guanaes não terá nenhum desfalque por suspensão ou lesão, mesmo com uma longa lista de pendurados. Assim, a expectativa é que ele repita a escalação da última rodada para tentar novamente somar um resultado positivo contra um rival do estado de São Paulo.