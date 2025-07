Marroquino é consultado pelo Botafogo; Hinestroza bem distante

Pela fera colombiana, o Botafogo ofereceu 5 milhões de dólares (R$ 27,7 milhões). Hinestroza gostou do projeto do atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Mas o Atlético Nacional recusou. Os cafeteiros querem 8 milhões (R$ 44,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos, cifra que o Mais Tradicional não pretende alcançar. A informação é do site “ge”.

Curiosamente, Botafogo e Atlético Nacional podem se encontrar nas quartas de final desta edição da Copa Libertadores. O Glorioso enfrneta a LDU, do Equador, nas oitavas, enquanto o time de Medellín mede forças com o São Paulo.

Outro que apareceu no radar foi o ponta-direito Ziyech, da seleção marroquina. Após terminar o contrato com o Al-Duhail, do Qatar, o jogador ficou no mercado. O Botafogo, então, consultou representantes do atleta de 32 anos. Mas o desejo do holandês naturalizado marroquino é permanecer no Oriente Médio. A informação é do “Canal do Medeiros”.

Na mesma posição, o Botafogo tentou a contratação de Gonçalo Borges, do Porto. Mas este jogador recusou o Alvinegro e acertou com o Feyenoord, da Holanda.

