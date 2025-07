Manchester United acerta contratação de atacante por 82 milhões de euros

O Manchester United fechou a contratação do atacante Bryan Mbeumo, do Brentford, por 82 milhões de euros (R$ 528,3 milhões). A informação é do jornal britânico ‘The Athletic’. Após semanas de negociações, o clube inglês chegou a um acordo para contar com o jogador de 25 anos na próxima temporada.

O valor será pago em quatro parcelas de 75 milhões de euros (R$ 483,2 milhões), com mais 7 milhões (R$ 45,1 milhões) de bônus por metas. Mbeumo, que defende a seleção de Camarões, estava no Brentford desde 2019 e se destacou como um dos principais nomes da equipe.