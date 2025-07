Leila Pereira chama Dudu de ‘covarde’ em julgamento no STJD

Presidente do Palmeiras relata ataques e reforça que atitudes do atleta têm motivação de gênero: 'Se fosse homem, ele não teria feito'

Em depoimento prestado nesta sexta-feira (18) à 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a criticar duramente o atacante Dudu, hoje no Atlético Mineiro, e o classificou como “covarde” por não comparecer presencialmente ao julgamento no qual responde por ofensas misóginas contra a dirigente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a audiência, Leila relembrou a cronologia do rompimento com o ex-camisa 7 do Palmeiras, que deixou o clube no fim do ano passado após polêmica negociação frustrada com o Cruzeiro. Em suas falas, a presidente reforçou que o comportamento de Dudu teria sido diferente se ela fosse um homem.

“Sofreu violência, tem que denunciar: porque esses agressores são covardes. A maior prova estou vivendo aqui. Esse atleta me agrediu, me ofendeu. E cadê ele? Gravou um videozinho lido no teleprompter, deve ter ensaiado 500 vezes para parecer mais bonitinho. Vem aqui, encarar uma mulher. Mas não. É mais confortável ler à distância. Eles são covardes”, disparou Leila.

O julgamento diz respeito a uma publicação feita por Dudu nas redes sociais, em janeiro, após sua saída conturbada do Palmeiras. Na ocasião, ele escreveu: “O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC.”

A postagem, considerada ofensiva pela presidente e pelo jurídico do clube, motivou a denúncia no STJD por ofensas misóginas. Dudu, que atualmente defende o Atlético Mineiro, não compareceu à sessão e enviou um vídeo com um pedido de desculpas.