John Kennedy aparece no BID e fica à disposição para o Fla-Flu

A CBF abriu uma exceção para o Fluminense ter John Kennedy à disposição no Fla-Flu. Afinal, o regulamento prevê que jogadores precisam estar inscritos até a véspera da partida. Contudo, esse limite nas partidas de final de semana em geral é sexta-feira, às 19h. O nome do atacante apareceu no sistema às 20h38, mas a entidade compreendeu por ser transferência internacional.

O Fluminense terá um reforço para o clássico com o Flamengo. Afinal, o atacante John Kennedy teve o nome publicado no BID da CBF nesta sexta-feira (18) e, com isso, está à disposição para o Fla-Flu. Assim, o técnico Renato Gaúcho ganha uma nova alternativa em meio a saída de Jhon Arias, que assinou com o Wolverhampton, da Inglaterra .

O atraso foi culpa da federação mexicana. O Fluminense já tinha entregue toda a documentação à CBF. No entanto, a entidade mexicana demorou para enviar a documentação da rescisão do empréstimo do jogador com o Pachuca. O documento chegou no sistema às 19h22. Assim, a CBF finalizou a inscrição mais de uma hora depois, às 20h38. O mesmo ocorreu com Gonzalo Tapia, do São Paulo.

John Kennedy estava emprestado ao Pachuca, do México. Por lá, marcou nove gols e deu duas assistências em 22 jogos. O jogador começou bem, mas perdeu espaço após a troca de treinador. No Mundial de Clubes, por exemplo, jogou duas partidas e ficou em campo por cerca de 80 minutos. Assim, o estafe do jogador comunicou ao Fluminense o desejo de retornar.

Cria de Xerém, John Kennedy fez o gol do título da Libertadores

Revelado pelo Fluminense, John Kennedy estreou no profissional em 2021. O jogador, de 23 anos, sempre foi tratado como uma joia. Porém, o extracampo já deu muita dor de cabeça. Em razão disso, chegou a ser emprestado para a Ferroviária-SP em 2023, onde fez seis gols em 11 jogos no Paulistão.

Após a passagem pela Ferroviária-SP, John Kennedy ganhou uma nova chance no Fluminense. O atacante aproveitou e entrou para a história do clube após marcar o gol do título da Libertadores de 2023. Aliás, ele fez gol em todas as fases do mata-mata, além da semifinal do Mundial de Clubes — atual Intercontinental — contra o Al Ahly, do Egito.