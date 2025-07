Inter reformula oferta por Alan Rodriguez e aguarda Boston River

O Inter não se mostra satisfeito com a contratação do lateral-direito Alan Benítez e do meio-campista Richard . Por isso, o clube insiste nas negociações pelo volante Alan Rodríguez. O Colorado melhorou a oferta ao Argentinos Juniors, que sinalizou positivamente. Contudo, ainda falta o acerto com o Boston River, dono da outra metade dos direitos econômicos do atleta.

Ou até mesmo seria uma opção em atuar ao lado dos dois, caso o técnico Roger Machado decida escalar um meio de campo com três volantes. Por sinal, o comandante utilizou tal estratégia com frequência na reta final da primeira parte da temporada. Há outro clube brasileiro interessado na contratação de Alan Rodríguez. De acordo com indícios, o valor pedido ao Atlético é o pagamento de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) à vista.

O Internacional considera necessária a contratação de mais um meio-campista. Afinal, Richard apresenta características mais defensivas e chega para ocupar a vaga de Fernando, lesionado. Já, Alan Rodríguez se encaixa com um estilo mais intenso e representaria um candidato a brigar pela vaga de titular com Bruno Henrique e Thiago Maia.

No entanto, o longo período para pagamento do montante não foi visto como satisfatório pelo clube argentino. Até que o Colorado recentemente realizou uma nova oferta e, graças à ajuda de um parceiro financeiro, sinalizou a quitação à vista. O Argentinos Juniors tem apenas 50% dos direitos econômicos de Alan Rodríguez e a outra metade tem o Boston River como proprietário.

Maratona em julho

O Colorado volta a campo para enfrentar o Ceará, no domingo (20), às 11h, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois compromissos seguintes também serão pelo Brasileirão. No caso, duelos com Santos e Vasco em um intervalo de cinco dias.

Até que em seu último embate do mês terá o jogo decisivo com o Fluminense. O confronto será válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio, no dia 30 de julho.

