Goiás x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

As duas equipes estão na parte de cima da tabela e chegam embaladas de vitórias importantes. O Esmeraldino é o vice-líder, com 33 pontos, e venceu o Athletico, fora de casa, na última rodada. Já o Dourado está na quinta colocação, com 25 pontos.

Goiás e Cuiabá entram em campo para um dos duelos mais esperados da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B . Na tarde deste sábado (19), às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, a bola rola para o confronto entre as forças do Centro-Oeste.

Onde assistir

A partida terá transmissão da RedeTV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, pelo canal do Desimpedidos, no YouTube, e no serviço de streaming Disney+.

Como chega o Goiás

Depois de se reabilitar com uma grande vitória fora de casa, o Esmeraldino quer manter o embalo e tentar recuperar a liderança. Para encarar o Cuiabá, o treinador deve utilizar uma equipe mais leve, com a saída de Gonzalo Freitas para a entrada de um jogador com mais projeção no ataque. Três atletas podem fazer a função e disputam a vaga: Vitinho, Moraes e Wellington Rato.

Como chega o Cuiabá

O Dourado tenta voltar ao G4 após sair da zona do acesso depois do empate do Remo. O clube do Mato Grosso tenta quebrar um retrospecto ruim contra os adversários da parte de cima da tabela. Até aqui, são duas derrotas e um empate. Para o confronto direto, Guto Ferreira conta com os retornos de Alan Empereur, Calebe e Léo Mineiro. Por outro lado, não contará com o lateral-esquerdo Marcelo, suspenso, e pode não ter o volante Patrick de Lucca, que sentiu um desconforto muscular. O Cuiabá também pode ter uma novidade. Recém-chegado da Universidad Católica, o meia Jader está relacionado e pode fazer sua estreia pela equipe.

GOIÁS X CUIABÁ

Campeonato Brasileiro Série B – 17ª rodada

Data e horário: 19/7/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão, Juninho e Moraes (Wellington Rato ou Vitinho); Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho Técnico: Vagner Mancini.

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Léo Ataíde; Lucas Mineiro, Denílson, Calebe e Max; Carlos Alberto e Alisson Safira. Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)